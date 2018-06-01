 وزارة التربية الوطنية تؤكد استعدادها لرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الداودية ... غنعتازل بشكل نهائي والعام الجاي غيكون هو الاخر ليا | ثقافة و فنون

الداودية ... غنعتازل بشكل نهائي والعام الجاي غيكون هو الاخر ليا

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة | بوليتيك

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع | مجتمع

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات في مزارع الهويلفا بإسبانيا | بوليتيك

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات

فيديو ترويجي جديد خاص بترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 | بووز

فيديو ترويجي جديد خاص بترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026

تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد | مجتمع

تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد

بعد انتشار الفيديو.. هذه حقيقة محاولة شخص الانتحار حرقا بالكعبة | دولي

بعد انتشار الفيديو.. هذه حقيقة محاولة شخص الانتحار حرقا بالكعبة

اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة | بوليتيك

اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة

مثير..ضحايا الموت الأسود يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض | منوعات

مثير..ضحايا ''الموت الأسود'' يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

وزارة التربية الوطنية تؤكد استعدادها لرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:44 وزارة التربية الوطنية تؤكد استعدادها لرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تؤكد استعدادها لرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لتسوية مختلف الملفات التي وقع الاتفاق حولها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لتسوية مختلف الملفات التي وقع الاتفاق حولها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية.

جاء ذلك في بلاغ مشترك صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع عقد مؤخرا بمقر الوزارة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى، والذي ناقش خلاله الطرفان وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وسبل تجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة، وكذا آفاق تطوير المنظومة، بما يعزز حكامتها ويحقق جودتها وتنافسيتها.

وأوضح المصدر أن الوزارة أكدت أيضا استعدادها للعمل على إيجاد آليات لاستقرار الموارد البشرية بكليات الطب والصيدلة بما يضمن الحد الأدنى من التأطير بهذه المؤسسات الحيوية؛ وكذا مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابة لتسوية النقط الواردة في الملف المطلبي الوطني.

وشدد الطرفان ، وفق البلاغ المشترك، على راهنية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليتها، وعلى رغبتهما في مواصلة النهج التشاركي والمسؤول من أجل تطوير المنظومة ومعالجة جميع القضايا المطروحة.

واتفقا على تطوير منهجية العمل المشترك واستدامته بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها شريكا اجتماعيا، بما يحقق النجاعة والفعالية في المقاربات سواء على مستوى مختلف الأوراش البيداغوجية والتنظيمية والقانونية والمالية المفتوحة من طرف الوزارة، أو على مستوى مراجعة هيكلة البحث العلمي وتطوير بنياته وتنمية الموارد البشرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية الملفات التعليم العالي البحث العلمي الموارد البشرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة | بوليتيك

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات في مزارع الهويلفا بإسبانيا | بوليتيك

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات في مزارع الهويلفا بإسبانيا

اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة | بوليتيك

اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة

الخارجية الفلسطينية تشيد بمبادرة الملك الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني | بوليتيك

الخارجية الفلسطينية تشيد بمبادرة الملك الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معلومات مهمة للمغاربة على لسان الفيزازي..ها علاش و إيمتا خاصكم تخرجو زكاة عير الفطــر | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

معلومات مهمة للمغاربة على لسان الفيزازي..ها علاش و إيمتا خاصكم تخرجو زكاة عير الفطــر

شهيوة فدقيقة..أسرع عصير طبيعي منعش في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..أسرع عصير طبيعي منعش في رمضـان

من الفقيه بن صـالح..فرحة كبيرة لصغيرات في ليلة القدر بالعمارية و الماكياج | بــووز

من الفقيه بن صـالح..فرحة كبيرة لصغيرات في ليلة القدر بالعمارية و الماكياج

فيديو حصــري من قلب سجن النساء بعكاشة..حفل حناء بمناسبة 27 في غياب أرملة مرداس و الشوافة+شهادات صادمة للسجينات | بــووز

فيديو حصــري من قلب سجن النساء بعكاشة..حفل حناء بمناسبة 27 في غياب أرملة مرداس و الشوافة+شهادات صادمة للسجينات

﻿

آخر المستجدات

الداودية ... غنعتازل بشكل نهائي والعام الجاي غيكون هو الاخر ليا | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

الداودية ... غنعتازل بشكل نهائي والعام الجاي غيكون هو الاخر ليا

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة | بوليتيك

عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع | مجتمع

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات في مزارع الهويلفا بإسبانيا | بوليتيك

وزارة الشغل والإدماج المهني تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي حول موضوع العاملات الفلاحيات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]tv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.