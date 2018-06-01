تشييع جثمان الشاب الذي أحرق نفسه بمرجان أكادير في موكب مهيب ومطالب عائلته بفتح تحقيق في موته ﻿

في موكب جنائزي مهيب تم ليلة أمس دفن الشاب الذي أقدم على إضرام النار في جسده بمرجان أكادير، وذلك بمقبرة الشهداء بحي بنسركاو.

شوف تيفي:

في موكب جنائزي مهيب تم ليلة أمس دفن الشاب الذي أقدم على إضرام النار في جسده بمرجان أكادير، وذلك بمقبرة الشهداء بحي بنسركاو.

ووصلت جثة الهالك من مراكش إلى مسقط رأسه بحي بنسركاو حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس الإثنين لتقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء بمسجد المحسنين ويشيع في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير بحضور عدد كبير من أصدقائه ومعارفه وأفراد عائلته وسط أجواء يخيم عليها الحزن والآسى.

وعلى هامش مراسيم الدفن التي أقيمت بمقبرة الشهداء بالحي السالف الذكر استنكر عدد من المواطنين الذين حضروا عملية دفن الطريقة التي وصفوها بالفجة التي تعاملت بها إدارة المركب التجاري مع الشاب والذعيرة المضاعفة عشرة مرات التي كانت سببا في تأجيج غضب الهالك، وجعلته يضرم النار في جسده، وطالبوا إدارة المركز بتقديم تفسيرات حول الواقعة والخروج من صمتها حيال القضية، مع فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية في ما وقع ورد الاعتبار لعائلة الهالك التي تطالب بإنصافها.

يشار أن، مدينة أكادير اهتزت الأسبوع الماضي على وقع إقدام شاب ثلاثيني على إضرام النار في جسده داخل المركز التجاري المعروف ''مرجان'' ، وذلك إثر ضبطه متلبسا بسرقة آلة ''شنيول'' ومطالبته بأداء ثمنها 10 مرات مضاعفة، ما أدى به لسكب مادة حارقة على جسمه وإشعال النار فيه، وخلف الحادث حالة من الهلع والفوضى داخل المركز، قبل أن تتدخل مصالح الأمن والوقاية المدنية، ويتم نقله صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، وبعد إجراء فحوصات أولية له تبين أنه مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، وجرى توجيهه للمستشفى العسكري ابن طفيل بمراكش للعلاج، وظل يرقد فيه لمدة أسبوع إلى أن فارق الحياة يوم أول أمس متأثرا بحروقه البالغة.