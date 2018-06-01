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خاص.. المنتخب المغربي على موعد مع حصة تدريبية استثنائية

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:37 خاص.. المنتخب المغربي على موعد مع حصة تدريبية استثنائية | سبور
خاص.. المنتخب المغربي على موعد مع حصة تدريبية استثنائية
يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، حصة تدريبية استثنائية يوم غد الأربعاء بمقر إقامته بمدينة فورونيج استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 وذلك بحضور الجماهير المغربية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، حصة تدريبية استثنائية يوم غد الأربعاء بمقر إقامته بمدينة فورونيج استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 وذلك بحضور الجماهير المغربية.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع أجواء حماسية خلال حصتهم التدريبية بحضور كافة اللاعبين والأطقم التقنية والصحية، بحيث سيسمح للجماهير المغربية متابعة اللاعبين وأخذ صور تذكارية تشجيعا لهم عما قدموه منذ انطلاق تصفيات كأس العالم 2018.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيخوض أولى مباريات في نهائيات المونديال أمام منتخب إيران يوم الجمعة المقبل 15 من شهر يونيو على أرضية ملعب فورونيج.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم المنتخب المغربي حصة تدريبية فورونيج

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