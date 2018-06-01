 القناة الأولى تغير موعد بث مسلسل ''تعواج الفم'' ديال طاليس بسبب محتواه الهزيل ﻿
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القناة الأولى تغير موعد بث مسلسل ''تعواج الفم'' ديال طاليس بسبب محتواه الهزيل

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:29 القناة الأولى تغير موعد بث مسلسل تعواج الفم ديال طاليس بسبب محتواه الهزيل | ثقافة و فنون
القناة الأولى تغير موعد بث مسلسل ''تعواج الفم'' ديال طاليس بسبب محتواه الهزيل
قررت القناة الأولى نهاية شهر رمضان الجاري، تغيير موعد بث سلسلة '' الدرب'' أو كما أطلق عليه المغاربة سلسلة ''تعواج الفم'' التي تضم عناصر من فرقة ''إيموراجي''، وذلك بسبب محتواها الهزيل و''الحامض''.

''شوف تيفي''

قررت القناة الأولى نهاية شهر رمضان الجاري، تغيير موعد بث سلسلة '' الدرب'' أو كما أطلق عليه المغاربة سلسلة ''تعواج الفم'' التي تضم عناصر من فرقة ''إيموراجي''، وذلك بسبب محتواها الهزيل و''الحامض''.

وحسب مصدر مطلع فإن القناة ومنذ ليلة أمس الاثنين، اختارت إبعاد سلسلة '' الدرب'' من وقت الذروة، واستبدلته بمسلسل ''الوجه الآخر'' والذي حقق نسب مشاهدة جد محترمة خلال شهر رمضان الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا منذ بداية شهر رمضان، عن استيائهم الشديد من ''طاليس ووليداتو''، بسبب طريقة أدائهم التمثيلي بسلسلة ''الدرب'' والتي تشبه تصرفات ''المشرملين''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طاليس الوجه الآخر رمضان

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