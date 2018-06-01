الخارجية الفلسطينية تشيد بمبادرة الملك الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني ﻿

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمبادرة الملك محمد السادس، إرسال مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمبادرة الملك محمد السادس، إرسال مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن وكيل الوزارة، تيسير جرادات، ثمن خلال لقائه أمس برام الله سفير المغرب لدى فلسطين، محمد الحمزاوي، مواقف الملك والشعب المغربي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوكالة أن المسؤول الفلسطيني، أشاد أيضا بمبادرة الملك إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، تتمثل في إقامة مستشفى ميداني وتوزيع كميات من الأدوية والمواد الغذائية والأغطية بقطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه، أكد الحمزاوي، الدعم المتواصل للشعب المغربي، بقيادة الملك، للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه العادلة، مشيدا بالعلاقات القوية والثابتة والتاريخية بين البلدين. وكان الملك قد أشرف شخصيا، يوم 29 ماي الماضي، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة عملية إرسال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

وتشمل هذه العملية، إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية لفائدة ساكنة غزة، وكذا منح مساعدات غذائية متنوعة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يبلغ حجمها 113 طنا، موجهة للفلسطينيين بالقطاع والقدس ورام الله. وتجسد هذه المبادرة الإنسانية، الالتزام التضامني للمملكة المغربية بقيادة الملك تجاه الدول الشقيقة والصديقة، كما تأتي تكريسا لدعم المغرب الموصول للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وللتخفيف من معاناته.