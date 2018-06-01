كأس العالم 2026 : هذه عملية التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال ﻿

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، يوم غد الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو،مؤتمره 68 للحسم في البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، والذي يتنافس عليه المغرب مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات

'' شوف سبور''

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، يوم غد الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو،مؤتمره 68 للحسم في البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، والذي يتنافس عليه المغرب مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وقرر الاتحاد الدولي إحداث طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا.

وستعرف عملية التصويت مشاركة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

ومن بين 207 اتحادات كروية التي يحق لها التصويت، يكفي أحد الملفين الحصول على 104 أصوات ليفوز بتنظيم كأس العالم 2026، وفي حال التعادل سيلجأ الفيفا إلى النقاط التي تمنحها اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

وسيمنح فيفا 15 دقيقة لكل ملف يوم التصويت، ثم سيفتح بعدها نقاشا مع الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' أمام خياري التصويت لأحد الملفين، المغربي أو الأمريكي المشترك، وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته ملغيا.