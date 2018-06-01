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فيديو جد رائع..جماهير مغربية ناشطة ومحيحة في روسيا

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:22 فيديو جد رائع..جماهير مغربية ناشطة ومحيحة في روسيا | سبور
فيديو جد رائع..جماهير مغربية ناشطة ومحيحة في روسيا
قبل يومين من انطلاق المونديال، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات، التي تظهر احتفالية الجماهير المغربية بدولة روسيا المستضيفة لهذه التظاهرة الكروية.

''شوف تيفي''

قبل يومين من انطلاق المونديال، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات، التي تظهر احتفالية الجماهير المغربية بدولة روسيا المستضيفة لهذه التظاهرة الكروية.

وتظهر هذه الفيديوهات المتداولة أن الجماهير المغربية وعكس جماهير أخرى، استطاعت بسرعة كبيرة فرض نفسها بالشوارع الروسية، ما جعلهم محط اهتمام العديد من القنوات العالمية التي وثقت بكاميراتها لحظات رائعة خاصة بهذه الجماهير.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، يخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي، يوم الجمعة المقبلة، من خلال مواجهته المنتخب الإيراني على ملعب مدينة سان بطرسبورغ.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المونديال المنتخب المغربي الجماهير كاميرات

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