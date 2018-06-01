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عــاجل:عندها 50 عــام و لقاوها كادير السحور فمقبرة فكازا وهاشنو دارو ليها رجال الأمن بالبيضاء

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 13:58 عــاجل:عندها 50 عــام و لقاوها كادير السحور فمقبرة فكازا وهاشنو دارو ليها رجال الأمن بالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل:عندها 50 عــام و لقاوها كادير السحور فمقبرة فكازا وهاشنو دارو ليها رجال الأمن بالبيضاء
واقعة أخرى مثيرة، شهدتها مقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء تزامنا مع الزيارة، حيث لمح بعض المواطنين سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة تجلس بجانب قبر و عليها ارتباك واضح.

 شـــوف تيفي:

واقعة أخرى مثيرة، شهدتها مقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء تزامنا مع الزيارة، حيث لمح بعض المواطنين سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة تجلس بجانب قبر و عليها ارتباك واضح.

و بعد تتبع خطواتها، حسب ما توصلت به شوف تيفي،اكتشف مواطنون أنها كانت تقوم بأعمال سحر و شعوذة بجانب قبر شاب ليتم اقتيادها إلى مركز المقبرة بعد تجمهر المواطنين الذين استنكروا هذه الأفعال الخارجة عن الدين الإسلامي.

 و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" ،فقد تم اقتياد الشوافة إلى مركز الدرك الملكي التابع لمقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء و بعد التحقيق معها اعترفت أنها تشتغل كشوافة 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب غفران مقبرة شوافة شعوذة

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