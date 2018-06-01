عــاجل:عندها 50 عــام و لقاوها كادير السحور فمقبرة فكازا وهاشنو دارو ليها رجال الأمن بالبيضاء ﻿

واقعة أخرى مثيرة، شهدتها مقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء تزامنا مع الزيارة، حيث لمح بعض المواطنين سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة تجلس بجانب قبر و عليها ارتباك واضح.

شـــوف تيفي:

واقعة أخرى مثيرة، شهدتها مقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء تزامنا مع الزيارة، حيث لمح بعض المواطنين سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة تجلس بجانب قبر و عليها ارتباك واضح.

و بعد تتبع خطواتها، حسب ما توصلت به شوف تيفي،اكتشف مواطنون أنها كانت تقوم بأعمال سحر و شعوذة بجانب قبر شاب ليتم اقتيادها إلى مركز المقبرة بعد تجمهر المواطنين الذين استنكروا هذه الأفعال الخارجة عن الدين الإسلامي.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" ،فقد تم اقتياد الشوافة إلى مركز الدرك الملكي التابع لمقبرة الغفران بمدينة الدارالبيضاء و بعد التحقيق معها اعترفت أنها تشتغل كشوافة