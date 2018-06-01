هام وسار للراغبين في العمل بقطر بهذه التخصصات ﻿

أكد موقع ''وظيفة ماروك'' نهاية الأسبوع المنصرم، أن دولة قطر، تحتاج مرة أخرى لمدرسين مغاربة في العديد من التخصصات التعليمية، والتي جاءت على الشكل التالي:

"شوف تيفي"

أكد موقع "وظيفة ماروك" نهاية الأسبوع المنصرم، أن دولة قطر، تحتاج مرة أخرى لمدرسين مغاربة في العديد من التخصصات التعليمية، والتي جاءت على الشكل التالي:

1. مدرس علوم كيمياء

2. مدرس علوم فيزياء

3. مدرس علوم أحياء

4. مدرس علوم

5. مدرسة مسار علمي

6. مدرس رياضيات

7. مدرسة طفولة لغة إنجليزية

وبالنسبة لشروط العمل فإن الوظائف المهنية المطلوبة لمختلف المستويات ابتدائي إعدادي وثانوي لابد أن تتوفر بخصوص بعض الشروط:

- أن يتوفر المرشح على شهادة الإجازة بميزة فوق (مقبول)

- أن يتوفر على شهادة تكوين في الوظائف المهنية المطلوبة

- أن يتوفر على تجربة في التدريس لاتقل عن 3 سنوات في القطاع العام أو الخاص

- أن يغطي مجال تكوينه الجامعي مجال تخصصه في التدريس (مثلا إجازة في العلوم الفيزيائية تغطي تدريس الفيزياء بالمستوى الإعدادي والثانوي ومعلمي المسار العلمي بالمدرسة الابتدائية)

- السن أقل من 50 سنة

- أن يجيد اتقان استعمال الحاسوب

- الجنس ذكور وإناث

أما بالنسبة للوظائف الإدارية التقنية:

- أن يكون المرشح حاصلا على شهادة لاتقل عن الإجازة في التخصص

- أن يكون سنه أقل من 50 سنة

- أن يجيد إتقان استعمال الحاسوب

ظروف العمل:

- عقد العمل غير محدد المدة

- الراتب:

بالنسبة للمدرسين

* الراتب الإجمالي للمتزوج وتقيم معه أسرته 15600 ريال

* الراتب الإجمالي للأعزب أو المتزوج الذي لا تقيم معه أسرته 12600 ريال

* تذاكر سفر للمرشح ولزوجته ولثلاثة من أبنائه دون سن الثامنة عشر

بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية

* الراتب الإجمالي للمتزوج وتقيم معه أسرته 11000 ريال للوظائف (اخصائي - فني تقني معلومات)

* الراتب الاجمالي للمتزوج وتقيم معه أسرته (10000) لوظيفة مسؤول مصادر التعلم

* الراتب الإجمالي للأعزب أو المتزوج ولاتقيم معه أسرته 9500 ريال للوظائف (أخصائي - فني تقني معلومات)

* الراتب الإجمالي للأعزب أو المتزوج ولاتقيم معه أسرته (8500) لوظيفة مسؤول مصادر تعلم

* فيما يخص وظيفة مهندس ميكانيكي ومستشار قانوني حسب المؤهلات والخبرات

* تذاكر سفر للمرشح ولزوجته ولثلاثة من أبنائه دون سن الثامنة عشر

الإجراءات:

- الخضوع لاختبار آلي في المادة Online

- خضوع الناجحين في الاختبار إلى المقابلات الشخصية

- خضوع من تم انتقائهم نهائيا لدورة تكوينية بالمغرب تتبعها ورشة إضافية داخل دولة قطر