تلاميذ الباكالوريا ... يفضحون مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة طنجة واعداتهم بـ 18 ولكن نقطهم ما كانوش فالمستوى ﻿

قام عشية البارحة عدد كبير من تلاميذ البكالوريا، بالاحتجاج أمام مقر إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، لعدم حصولهم على النتائج التي يزعمون أن إدارة المؤسسة قد وعدتهم بها في بداية السنة

شوف تيفي

قام عشية البارحة عدد كبير من تلاميذ البكالوريا، بالاحتجاج أمام مقر إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، لعدم حصولهم على النتائج التي يزعمون أن إدارة المؤسسة قد وعدتهم بها في بداية السنة الدراسية .

وفي تصريح لأحد المواقع المحلية، أكد التلاميذ أن إدارة المؤسسة قامت بتقديم وعود لهم في بداية تسجيلهم للدخول المدرسي، كونها ستمنحهم نقطا مرتفعة قد تصل إلى 18 في المراقبة المستمرة الشيء الذي سيسهل حصولهم على البكالوريا بنقط متميزة ستمكنهم من ولوج كبريات المؤسسات والمعاهد داخل المملكة وخارجها.

ليتفاجؤا فيما بعد عند مراجعة الـ "مسار" الخاص بكل طالب منهم تحصلهم على نقط أقل من ذلك بكثير ،الشيء الذي أثار حفيظتهم وحثهم على الاحتجاج على إدارة المؤسسة ، لكي تسوى وضعيتهم معتبرين أنفسهم أصحاب حق .

وفي تصريح لأحد التلاميذ المحتجين أكد على أن الأساتذة كانوا يمنحوهم الأجوبة على أسئلة الامتحانات ، إلا أن النقط لا تكون متساوية مما يولد شيئا من الغبن في نفسيتهم .

وكانت المؤسسة التعليمية هذه قد وجهت لها فيما قبل اتهامات رسمية من قبل وزارة التعليم، بالتلاعب في نقاط التلاميذ المسجلين لديها في السنة الماضية لكن المؤسسة استمرت على حالها في تقديم الوعود للتلاميذ وأولياء أمورهم بتمكينهم من نقاط جيدة في مقابل التسجيل بالمؤسسة ودفع رسوم ومستحقات عالية التكلفة .