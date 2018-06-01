عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب اللي شدوه 7 من أسرة واحدة وبغاو يقتلوه وخلاه كلو دمايات بسلا ﻿

علمت''شوف تيفي'' أن محكمة الاستئناف بمدينة سلا، تشهد في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 12 يونيو، أشغال محاكمة أفراد أسرة، تورطوا قبل سنتين في محاولة قتل شاب، تحولت حياته إلى جحيم، عقب إصابته بعاهة

"شوف تيفي"

علمت"شوف تيفي" أن محكمة الاستئناف بمدينة سلا، تشهد في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 12 يونيو، أشغال محاكمة أفراد أسرة، تورطوا قبل سنتين في محاولة قتل شاب، تحولت حياته إلى جحيم، عقب إصابته بعاهة مستديمة، جعلته عاجزا عن الحركة.

وكانت "شوف تيفي" قد توصلت بمجموعة من الصور الخطيرة التي تدمي القلوب وتهز النفوس، تظهر شابا ينحدر من مدينة سلا، تعرض لاعتداء شنيع على يد أفراد أسرة واحدة، أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام٠

وأوضح الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، أن تفاصيل هذه الواقعة، جرت قبل ثلاث سنوات، حيث تفاجأ برب أسرة وأبنائه الخمسة، يحاصرون بحي تابريكت بسلا، بسبب نزاع حول "دين"، ليقوموا بالاعتداء عليه بطريقة بشعة، من خلال توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء في مناطق مختلفة من جسده، وخاصة على مستوى الرأس والقدمين٠

وأكد الضحية البالغ من العمر 38 سنة، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، وزعت 70 سنة، في حق 6 متورطين في الاعتداء عليه وغرامة مالية قيمتها عشرين مليون، بينما تمت متباعة شخص واحد في حالة سراح، غادر أرض الوطن في اتجاه دولة قطر.

وأبرز هذا الضحية أن المثير في ملفه هو تأخر الحسم في الاستئناف بالرغم من جاهزية الملف، مشيرا إلى أن المحكمة، حددت تاريخ 6 يونيو المقبل، لعقد جلسة جديدة، داعيا العدالة إلى إنصافه وحمايته من المتورطين في الاعتداء عليه، بسبب محاولاتهم المتكررة لإرغامه على التنازل من خلال منحه مبلغ 50 مليون سنتيم ومنزل٠

وشدد الضحية على أنه تفاجأ باعتقاله واتهامه بالارتباط بعصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ووضعه بسجن العرجات لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يحصل على البراءة، مؤكدا أن أفراد الأسرة حرضوا تاجر مخدرات على التسبب في سجنه، حتى يتنازل لهم.

وأضاف المتحدث أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية على مستوى الرأس، وصلت قيمتها لأكثر من 30 مليون، مشددا على أن حياته تحولت إلى جحيم نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها٠