 بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة ﻿
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بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة | بوليتيك

بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة

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بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 11:55 بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة | بوليتيك
بعثة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشرف على توزيع المساعدات الغذائية للأيتام والأرامل بزاكورة
أشرفت بعثة إماراتية تابعة للشيخ ''محمد بن زايد آل نهيان'' ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مساء أمس الإثنين على توزيع مساعدات غذائية رمضانية بتنسيق مع النسيج

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرفت بعثة إماراتية تابعة للشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مساء أمس الإثنين على توزيع مساعدات غذائية رمضانية بتنسيق مع النسيج الجمعوي على عدد من الدواوير بإقليم زاكورة التي تعيش الفقر والهشاشة.
وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد استفاد من هذه المساعدات حوالي 300 عائلة تنحدر من جماعتي "الروحا" و "بني زولي" من قفة تحتوي على الحليب والشاي والقهوة والطماطم والدقيق والقطاني والأرز وغيرها من المواد التي تشكل حاجيات المواطنين في رمضان وتبلغ قيمة القفة الواحدة 500 درهم.
ويتشكل المستفيدون والمستفيدات من الأرامل واليتامى والفقراء الذين لا يملكون موارد رزق قارة ويعيشون ظروفا اجتماعية جد صعبة في ظل غياب أي مقاربة ناجعة ومخططات تروم بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
ولقيت هذه المبادرة الإنسانية استحسانا كبيرا لدى الساكنة المحلية التي استفادت من هذه المساعدات، إذ عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذه القفة الرمضانية التي من شأنها أن تخفف شيئا ما من وطأة معاناتهم مع المعيش اليومي وتمني النفس بإعادة النظر لأحوالها في قادم الأيام من طرف الجهات الوصية، وتنفيذ مخططات دعم الأرامل والأيتام والمعوزين على أرض الواقع لأن لسان حالهم يحكي البؤس والحاجة، وينتظر تفعيل الدعم الموجه لهم وإخراجه من رفوف المكاتب وبلورته خاصة في مثل هذه المناسبات الصعبة والحساسة التي تثقل كاهل هذه الفئات الهشة من المجتمع المغربي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشرف توزيع مساعدات غذائية رمضان أسر فقيرة

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