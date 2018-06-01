 عناصر الدرك الملكي تحبط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أوروبا ﻿
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عناصر الدرك الملكي تحبط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أوروبا

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 11:52 عناصر الدرك الملكي تحبط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أوروبا | حوادث و حقوق
عناصر الدرك الملكي تحبط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أوروبا
ألقت عناصر الدرك الملكي في بني شيكر، التابعة للقيادة الجهوية في الناظور، القبض على شخص ينشط ضمن عصابة لتهريب المواد المخدرة نحو الضفة الأوروبية بحر الأسبوع الجاري .

شوف تيفي

 ألقت عناصر الدرك الملكي في بني شيكر، التابعة للقيادة الجهوية في الناظور، القبض على شخص ينشط ضمن عصابة لتهريب المواد المخدرة نحو الضفة الأوروبية بحر الأسبوع الجاري .

ووفق مصادر محلية، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنت من إيقاف المعني بالأمر عقب توصلهم بإخبارية تفيد بأن الموقوف يحاول تهريب مواد مخدرة نحو الضفة الأوروبية انطلاقا من سواحل إقليم الناظور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه به كان رفقة شريكين له على متن سيارة تستعمل في تهريب المواد المخدرة، غير أنهما لاذا بالفرار، وبعد التحقيقات اعترف الشخص الأول بالمنسوب إليه كما كشف عن هوية مرافقيه الفارين.

هذا وإضافة إلى مُهرب المخدرات، استمعت مصالح الدرك الملكي إلى 3 عناصر من القوات المساعدة ورئيس نقطة مراقبة في منطقة بويافر، حيث احتفظت بهم رهن تدبير الحراسة النظرية.

 

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