الجمعية المغربية للنساء القاضيات تعرب عن ارتياحها بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ﻿

أعربت الجمعية المغربية للنساء القاضيات عن ارتياحها بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا بعد تعيين امرأة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس كما تم

شـــوف تيفي:

أعربت الجمعية المغربية للنساء القاضيات عن ارتياحها بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا بعد تعيين امرأة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس كما تم تعيين وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ووكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس.

و ثمنت الجمعية حسب بيان توصلت به "شوف تيفي" هذه النتائج التي اعتبرتها تاريخية وبداية واعدة و مطمئنة للنساء القاضيات لتمكينهن من حقهن في الوصول لمراكز القرار مسجلة ارتياحها أيضا بخصوص استحضار مقاربة النوع في تعيين النواب الأولون للمسؤولين القضائيين حيث كان لافتا للنظر نسبة النساء المرتفعة بهذه المناصب ،وترى الجمعية المغربية للنساء القاضيات في هدا الصدد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بتنزيل المادة 19 من دستور 2011 والمادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية آملين أن يرتفع العدد في عمل المجلس القادم .

و فيما يخص الانتقالات أو التعيينات ثمنت الجمعية المغربية للنساء القاضيات قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء بعد استحضار مضامين الخطاب التاريخي للملك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش بتاريخ 2 أبريل 2018 والدي جاء فيه" وبصفتنا الضامن لاستقلال السلطة القضائية فإننا حريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء ، هي جعله في خدمة المواطن وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون " انتهى القول الملكي السامي ، ولأجله فإن الجمعية تؤكد أن مفهوم الاستقلال ليس له أي تفسير إلا أن "القضاء في خدمة المواطن" لذلك فإنها تشيد بمراعاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبيره للشؤون المهنية للقضاة هذا المفهوم .

وبخصوص ملفات التأديب التي عالجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية رصدت الجمعية من جهة احترام المجلس لكل الضمانات المخولة للقضاة دستوريا وقانونيا سواء فيما يخص الحق في الدفاع أوشروط المحاكمة العادلة ، وذلك من منطلق أن الجمعية لم تتلق أي تظلم بهذا الخصوص ومن جهة تانية فان المجلس الأعلى للسلطة القضائية راعى ايضا مسؤوليته في تخليق القضاء.