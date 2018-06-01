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هاشحال كلف اللاعب الجديد أنس التكناوتي للكوكب المراكشي

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 11:06 هاشحال كلف اللاعب الجديد أنس التكناوتي للكوكب المراكشي | سبور
هاشحال كلف اللاعب الجديد أنس التكناوتي للكوكب المراكشي
بعدما تعاقد فريق الكوكب المراكشي مع اللاعب أنس التكناوتي قادما إليه من المغرب الفاسي، نهاية الأسبوع المنصرم، كشفت مصادر من داخل القلعة المراكشية، أن أنس التكناوتي كلّف الكوكب 140 ألف دولار بعدما

شوف سبور

 بعدما تعاقد فريق الكوكب المراكشي مع اللاعب أنس التكناوتي قادما إليه من المغرب الفاسي، نهاية الأسبوع المنصرم، كشفت مصادر من داخل القلعة المراكشية، أن أنس التكناوتي كلّف الكوكب 140 ألف دولار بعدما وقع عقدا يمتد لثلاث سنوات.

وأضافت مصادر رياضية، أن اللاعب المذكور، سيحصل على 40 ألف دولار في الموسم الأول، و50 ألف دولار في الموسم الثاني، و50 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويسعى الكوكب المراكشي إلى تعزيز صفوفه بأنس التكناوتي البالغ من العمر 26 سنة وذلك بداية من الموسم الكروي المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن الكوكب أنهى موسمه الكروي المنقضي في المركز 14 برصيد 32 نقطة.

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