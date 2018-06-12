 بالصورة..الفيسبوك يحتفل بمشاركة المغرب بمونديال روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو .. هذا ما قاله منصف بلخياط بعد اجتماع اتحاد أمريكا الجنوبية وقرارهم التصويت لخصوم المغرب | بووز

فيديو .. هذا ما قاله منصف بلخياط بعد اجتماع اتحاد أمريكا الجنوبية وقرارهم التصويت لخصوم المغرب

فيديو .. مصادر اعلامية اسبانية تؤكد صفقة انتقال غريزمان الى نادي برشلونة في الصيف المقبل | بووز

فيديو .. مصادر اعلامية اسبانية تؤكد صفقة انتقال غريزمان الى نادي برشلونة في الصيف المقبل

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني حتا ليقت اللي تبغيني تصل إلى روسيا | بووز

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني ''حتا ليقت اللي تبغيني'' تصل إلى روسيا

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها | حوادث و حقوق

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، البزطام الإلكتروني Beztam-E | اقتصاد

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..عناصر من الدرك ضاربو بيناتهم ببركان | حوادث و حقوق

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..عناصر من الدرك ضاربو بيناتهم ببركان

فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة وسلامة الحليب ومشتقاته | اقتصاد

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

بالصورة..الفيسبوك يحتفل بمشاركة المغرب بمونديال روسيا

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 09:55 بالصورة..الفيسبوك يحتفل بمشاركة المغرب بمونديال روسيا | سبور
بالصورة..الفيسبوك يحتفل بمشاركة المغرب بمونديال روسيا
تفاجأ النشطاء المغاربة مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خلال اليومين الماضيين، باحتفال الموقع الأزرق بمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم بمونديال روسيا.

"شوف تيفي"

تفاجأ النشطاء المغاربة مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال اليومين الماضيين، باحتفال الموقع الأزرق بمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم بمونديال روسيا.

وقام النشطاء المغاربة بنشر احتفالية "الفيسبوك" بالمنتخب المغربي، حيث ثمن الجميع هذه البادرة، متمنين في الوقت نفسه أن يتمكن أسود الأطلس من تحقيق نتائج مهمة خلال الدور الأول، تخول لهم تحقيق إنجاز تاريخي شبيه بإنجاز مونديال مكسيكو 86.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، يخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي، يوم الجمعة المقبلة، من خلال مواجهته المنتخب الإيراني على ملعب مدينة سان بطرسبورغ.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المونديال المنتخب المغربي روسيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فوزي عبد الغني يطالب بمستحقاته المالية ويهدد حسنية أكادير بالفيفا | سبور

فوزي عبد الغني يطالب بمستحقاته المالية ويهدد حسنية أكادير بالفيفا

لاعب المنتخب المغربي ضمن لائحة أفضل لاعبي الشباب في المونديال | سبور

لاعب المنتخب المغربي ضمن لائحة أفضل لاعبي الشباب في المونديال

المنتخب النيجيري يثير اهتمام المتتبعين الرياضيين بزي جديد | سبور

المنتخب النيجيري يثير اهتمام المتتبعين الرياضيين بزي جديد

صحيفة أمريكية معروفة: سيكون من الصائب بالنسبة للفيفا التصويت لصالح المغرب لاستضافة مونديال 2026 | سبور

صحيفة أمريكية معروفة: '' سيكون من الصائب بالنسبة للفيفا التصويت لصالح المغرب لاستضافة مونديال 2026''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حقائق خطيرة عن الشعوذة في ليلة القدر..هاشنو كايديرو العيالات لرجالهم ( فيديو) | بــووز
منذ 55 ثانية

حقائق خطيرة عن الشعوذة في ليلة القدر..هاشنو كايديرو العيالات لرجالهم ( فيديو)

طقوس شعبية بامتياز بالبيضاء..كسكسو فالمساجد ليلة القدر والموت ديال الضحك مع مغربي تشفر ليه صباطو مبقاش كيصلي | بــووز

طقوس شعبية بامتياز بالبيضاء..كسكسو فالمساجد ليلة القدر والموت ديال الضحك مع مغربي تشفر ليه صباطو مبقاش كيصلي

فيديو: بفضل محمد صلاح منتخب مصر يحتل رتبة متقدمة من حيث اغلى المنتخبات المشاركة في كاس العالم... | قنوات أخرى

فيديو: بفضل محمد صلاح منتخب مصر يحتل رتبة متقدمة من حيث اغلى المنتخبات المشاركة في كاس العالم...

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا | خارج البلاطو

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا

﻿

آخر المستجدات

فيديو .. هذا ما قاله منصف بلخياط بعد اجتماع اتحاد أمريكا الجنوبية وقرارهم التصويت لخصوم المغرب | بووز
منذ 44 دقيقة

فيديو .. هذا ما قاله منصف بلخياط بعد اجتماع اتحاد أمريكا الجنوبية وقرارهم التصويت لخصوم المغرب

فيديو .. مصادر اعلامية اسبانية تؤكد صفقة انتقال غريزمان الى نادي برشلونة في الصيف المقبل | بووز

فيديو .. مصادر اعلامية اسبانية تؤكد صفقة انتقال غريزمان الى نادي برشلونة في الصيف المقبل

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني حتا ليقت اللي تبغيني تصل إلى روسيا | بووز

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني ''حتا ليقت اللي تبغيني'' تصل إلى روسيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.