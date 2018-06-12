بالصورة..الفيسبوك يحتفل بمشاركة المغرب بمونديال روسيا ﻿

تفاجأ النشطاء المغاربة مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خلال اليومين الماضيين، باحتفال الموقع الأزرق بمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم بمونديال روسيا.

"شوف تيفي"

تفاجأ النشطاء المغاربة مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال اليومين الماضيين، باحتفال الموقع الأزرق بمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم بمونديال روسيا.

وقام النشطاء المغاربة بنشر احتفالية "الفيسبوك" بالمنتخب المغربي، حيث ثمن الجميع هذه البادرة، متمنين في الوقت نفسه أن يتمكن أسود الأطلس من تحقيق نتائج مهمة خلال الدور الأول، تخول لهم تحقيق إنجاز تاريخي شبيه بإنجاز مونديال مكسيكو 86.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، يخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي، يوم الجمعة المقبلة، من خلال مواجهته المنتخب الإيراني على ملعب مدينة سان بطرسبورغ.