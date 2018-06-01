فوزي عبد الغني يطالب بمستحقاته المالية ويهدد حسنية أكادير بالفيفا ﻿

قرر عبد الغني فوزي، لاعب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، تهديد إدارة فريقه، باللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية، وبعدها إلى '' فيفا '' إذا اقتضى الحال في حال لم يتوصل بكامل مستحقاته المالية العالقة

" شوف سبور"

قرر عبد الغني فوزي، لاعب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، تهديد إدارة فريقه، باللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية، وبعدها إلى " فيفا " إذا اقتضى الحال في حال لم يتوصل بكامل مستحقاته المالية العالقة بعد نهاية العقد الذي كان يربطه به نهاية الموسم الماضي.

ويطالب فوزي عبد الغني، إدارة الفريق بقيمة مالية متعلقة بمنحة التوقيع منذ التحاقه بفريق الحسنية قبل موسمين، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق السوسي منذ الموسم الماضي .

وألح عبد الغني، على الحبيب سيدينو، رئيس مجلس إدارة الفريق السوسي، بضرورة تسوية مستحقاته بشكل ودي، لتفادي لجوئه للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يشار أن اللاعب فوزي، بات خارج حسابات مدربه الأرجنتيني مغيل غاموندي، وهو الأمر الذي جعله لم يطلب تجديد عقده، مقابل إصراره على تجديد عقود لاعبين آخرين بالفريق السوسي.