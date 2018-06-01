لاعب المنتخب المغربي ضمن لائحة أفضل لاعبي الشباب في المونديال ﻿

كشفت صحيفة '' لوموند ''، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أفضل اللاعبين الشباب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2018.

" شوف سبور"

كشفت صحيفة " لوموند "، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أفضل اللاعبين الشباب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2018.

وعرفت اللائحة حضور نجم نادي شالكه والمنتخب المغربي أمين حاريث، الذي توج في الموسم المنصرم، بجائزة أحسن لاعب صاعد في الدوري الألماني.

وشملت القائمة أيضا نجم نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ماركو أسينسيو، والمكسيكي إيرفينغ لوسانو، والبرتغالي غونسالو غيديش، والأرجنتيني كريستيان بافون، إضافة إلى النجم الروسي الصاعد ألكسندر غولوفين.

يذكر أن اللاعب حارث شارك في أول مباراة مع "أسود الأطلس" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، أمام الغابون في أكتوبر 2017، واختاره المدرب هيرفي رونار، ضمن القائمة النهائية للمغرب التي ستشارك في بطولة كأس العالم.