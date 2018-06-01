المنتخب النيجيري يثير اهتمام المتتبعين الرياضيين بزي جديد ﻿

أثار المنتخب النيجيري اهتمام متتبعي كرة القدم مرة أخرى، لحظة ذهابهم إلى روسيا وهذه المرة بالأطقم التي ارتداها لاعبو ''النسور'' خلال رحلتهم إلى روسيا.

'' شوف سبور''

أثار المنتخب النيجيري اهتمام متتبعي كرة القدم مرة أخرى، لحظة ذهابهم إلى روسيا وهذه المرة بالأطقم التي ارتداها لاعبو ''النسور'' خلال رحلتهم إلى روسيا.

وارتدى لاعبو نيجيريا ملابس من التراث الشعبي، نالت إعجاب المتتبعين عبر مواقع التواصل، تماما مثلما فعل الزي الرسمي الذي سيرتديه اللاعبون خلال المباريات.

وحظي قميص المنتخب النيجيري الجديد بإقبال غير مسبوق، من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حتى أصبح ''ظاهرة'' كروية تسبق المونديال.

وتلقت شركة ''نايكي'' التي صممت القميص الجديد أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق.

وحصل القميص ''المميز إلى درجة الغرابة'' على أكبر عدد من الأصوات كأجمل قميص من بين قمصان المونديال، في كثير من الاستفتاءات التي أجرتها المواقع الرياضية.