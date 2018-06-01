 فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير | مجتمع

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني حتا ليقت اللي تبغيني تصل إلى روسيا | بووز

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني ''حتا ليقت اللي تبغيني'' تصل إلى روسيا

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها | حوادث و حقوق

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، البزطام الإلكتروني Beztam-E | اقتصاد

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..عناصر من الدرك ضاربو بيناتهم ببركان | حوادث و حقوق

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..عناصر من الدرك ضاربو بيناتهم ببركان

فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة وسلامة الحليب ومشتقاته | اقتصاد

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة | بووز

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: ''دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة''

بالتفاصيل..قصة مول الكنز بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة) | مجتمع

بالتفاصيل..قصة ''مول الكنز'' بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة)

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 02:26 فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير | مجتمع
فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير
مرة أخرى، تفاجأ المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين 11 يونيو، بانتشار مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق لحظة تصوير سائق سيارة لـ ''عايشة قنديشة'' بمدينة أكادير.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، تفاجأ المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين 11 يونيو، بانتشار مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق لحظة تصوير سائق سيارة لـ ''عايشة قنديشة'' بمدينة أكادير.

وفور تداول هذا الفيديو، عبر المغاربة النشطاء عن سخريتهم من مضمونه، مؤكدين أن صاحب الفيديو، قام بتصويره لإيهام ''الفيسبوكيين'' بوجود ما يسمى بـ ''عايشة قنديشة''، وذلك عقب تداول فيديو ''الملائكة'' وواقعة ''كنز سرغينة''.

وأكد النشطاء أن العديد من الأشخاص استغلوا العشر الأواخر من رمضان، لإطلاق إشاعات، حاول مطلقوها ربطها بشهر الصيام وخاصة ليلة القدر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغاربة مدينة أكادير عايشة قنديشة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالتفاصيل..قصة مول الكنز بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة) | مجتمع

بالتفاصيل..قصة ''مول الكنز'' بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة)

حصري.. مول الكنز المستوى ديالو الثالث إبتدائي..وها كيفاش جمع الناس وضحك عليهم فسرغينة | مجتمع

حصري.. ''مول الكنز '' المستوى ديالو الثالث إبتدائي..وها كيفاش جمع الناس وضحك عليهم فسرغينة

بالفيديو..مول كنز سرغينة مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. والجهل جعل الناس يتبعوه | مجتمع

بالفيديو..''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه

معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...صور | مجتمع

معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...''صور ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث وهاشنو وقع منين كتب الرمز | بــووز

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث وهاشنو وقع منين كتب الرمز

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف | فطور مع مشهور

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا

﻿

آخر المستجدات

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير | مجتمع
منذ 2 ساعات

فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني حتا ليقت اللي تبغيني تصل إلى روسيا | بووز

فديو طريف..بعد انتشارها بالمغرب أغنية بولماني ''حتا ليقت اللي تبغيني'' تصل إلى روسيا

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها | حوادث و حقوق

اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، البزطام الإلكتروني Beztam-E | اقتصاد

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.