فيديو يشعل الفيسبوك ليلة القدر..بعد الملائكة وكنز سرغينة..عايشة قنديشة تظهر بأكادير ﻿

مرة أخرى، تفاجأ المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين 11 يونيو، بانتشار مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق لحظة تصوير سائق سيارة لـ ''عايشة قنديشة'' بمدينة أكادير.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، تفاجأ المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين 11 يونيو، بانتشار مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق لحظة تصوير سائق سيارة لـ ''عايشة قنديشة'' بمدينة أكادير.

وفور تداول هذا الفيديو، عبر المغاربة النشطاء عن سخريتهم من مضمونه، مؤكدين أن صاحب الفيديو، قام بتصويره لإيهام ''الفيسبوكيين'' بوجود ما يسمى بـ ''عايشة قنديشة''، وذلك عقب تداول فيديو ''الملائكة'' وواقعة ''كنز سرغينة''.

وأكد النشطاء أن العديد من الأشخاص استغلوا العشر الأواخر من رمضان، لإطلاق إشاعات، حاول مطلقوها ربطها بشهر الصيام وخاصة ليلة القدر.