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اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 01:54 اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها | حوادث و حقوق
اختفاء مغربية بإيطاليا والشرطة تعتقل زوجها
قامت الشرطة الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مغربي بمدينة بريشيا، يشتبه في تورطه في اختفاء زوجته التي انفصلت عنه مؤخرا، بسبب مشاكل أسرية.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مغربي بمدينة بريشيا، يشتبه في تورطه في اختفاء زوجته التي انفصلت عنه مؤخرا، بسبب مشاكل أسرية.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن صديقة المغربية المختفية، أكدت أن هذه الأخيرة، اختفت عن الأنظار منذ 9 أيام، بعد تعرضها للتهديد من زوجها الذي توعد بقتلها والتخلص منها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المغربية المختفية الأم لطفلين، انفصلت عن زوجها قبل مدة، نظرا لتعرضها للتعنيف من طرفه، وقررت الاستقرار بمنزل آخر، إلا أن الزوج، واصل مضايقتها ، وكشف عن رغبته في قتلها ولهذا قررت الشرطة اعتقاله والتحقيق معه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وسائل إعلام إيطالية زوج مشاكل أسرية

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