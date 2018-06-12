 مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E ﻿
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مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 01:49 مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، البزطام الإلكتروني Beztam-E | اقتصاد
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق منصة للدفع عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E
أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اليوم بالدارالبيضاء، وذلك في إطار استراتيجية رقمنتها الطموحة، حلاّ للأداء عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني''Beztam-E .

شوف تيفي:

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اليوم بالدارالبيضاء، وذلك في إطار استراتيجية رقمنتها الطموحة، حلاّ للأداء عبر الهاتف المحمول، ''البزطام الإلكتروني''Beztam-E .

ويندرج إطلاق ''البزطام الإلكتروني'' Beztam-E في إطار المشروع الوطني المتعلق بالأداء عبر المحمول الذي تشجّع عليه السلطات النقدية والذي يسعى إلى الإدماج المالي، ودمقرطة عمليات الأداء، وهي خطوة أولى للإدماج المالي، وخاصة بالنسبة للأشخاص غير المتعاملين مع الأبناك، ويهدف في النهاية إلى استبدال استخدام النقود، وامتصاص جزء مهم من النقد المتداول،

ويسمح بإنجاز عمليات تحويل الأموال والأداء بطريقة بسيطة ومبتكرة طيلة الأيام وعلى مدار الأسبوع.

أما المزايا الرئيسة لهذا الحل هي البساطة والأمان والمرونة والسرعة حيث أن كلّ شيء تمّ بناؤه من أجل تقديم خدمة تتلاءم مع انتظارات المستعملين.

و البزطام الإلكتروني Beztam-E يسمح للزبون بإجراء عمليات أداء لدى أصحاب المتاجر، وتحويل الأموال من هاتف محمول إلى آخر، كما أنه يمكن أداء الفواتير، وتعبئة الهاتف، والديون العامة، و إجراء عمليات سحب بدون بطاقة في أجهزة الصراف الآلي للقرض الفلاحي للمغرب.

كما أنه لا يستهدف فقط زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بل يتوجّه أيضا إلى الزبناء غير المتعاملين مع الأبناك حيث يوفر لهم إمكانية إجراء مختلف معاملاتهم بفضل البطاقة المسبقة الدفع للقرض الفلاحي للمغرب.

ويمكن تحميل البزطام الإلكتروني Beztam-E المتوفر باللغتين العربية والفرنسية على AppStore و PlayStore وكذلك في مختلف نقاط البيع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

‫شوف تيفي

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القرض الفلاحي للمغرب البزطام الإلكتروني المغرب شوف تيفي

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