فيديو مثير يشعل الفيسبوك..عناصر من الدرك ضاربو بيناتهم ببركان ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين مقطع فيديو مثير، قيل إنه لحظة وقوع خلاف بين عنصرين ينتميان للدرك الملكي.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين مقطع فيديو مثير، قيل إنه لحظة وقوع خلاف بين عنصرين ينتميان للدرك الملكي.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت مؤخرا، ضواحي مدينة بركان، حيث دخل عنصران ينتميان لفرقة الدراجين بالدرك الملكي في خلاف، انتهى بقيام أحدهما بضرب زميله بواسطة ''الخودة''.

وتفاعل آلاف ''الفيسبوكيين'' مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد من دخول عنصرين ينتميان للدرك في خلاف وسط الشارع وأمام أعين المواطنين، داعين القيادة العليا للدرك إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الخلاف.