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فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 01:34 فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة | حوادث و حقوق
فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة
اهتز حي المجاهدين بمدينة طنجة، ليلة الاثنين الثلاثاء، على وقع فاجعة،خلفت مصرع طفلين يبلغان من العمر قيد حياتهما 9و14 سنة ، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل أسرتهما.

فاجعة تهز طنجة ليلة القدر..مصرع طفلين بطريقة بشعة

''شوف تيفي''

اهتز حي المجاهدين بمدينة طنجة، ليلة الاثنين الثلاثاء، على وقع فاجعة،خلفت مصرع طفلين يبلغان من العمر قيد حياتهما 9و14 سنة ، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل أسرتهما.

وحسب مصادر محلية فإن والدة الهالكين غادرت منزل الأسرة إلى المسجد لآداء صلاة التراويح بمناسبة ليلة القدر، قبل أن تندلع النيران داخل المنزل ما تسبب في إصابة طفليها بحروق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطفلين تم نقلهما إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس لكنهما فارقا الحياة، نظرا لخطورة الحروق التي أصيبا بها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التراويح الحروق طنجة

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