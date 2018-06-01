مدرب فرنسي واثق من تأهل ''الأسود'' للدور الثاني في مونديال روسيا ﻿

بدا الفرنسي لويس فيرنانديز المدرب السابق لأتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، واثقا من مرور المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني من مونديال روسيا، الذي سينطلق رسميا يوم الخميس المقبل (14 يونيو).

شــوف تيفي:



بدا الفرنسي لويس فيرنانديز المدرب السابق لأتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، واثقا من مرور المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني من مونديال روسيا، الذي سينطلق رسميا يوم الخميس المقبل (14 يونيو).



وكشف فيرنانديز في تحليل لقناة ''بي إن سبورت'' الفرنسية أن المغرب إذا فاز على إيران في المباراة الأولى، فإنه قد يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية ضد البرتغال بوجود لاعبين من أمثال المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس، وأشرف حكيمي مدافع ريال مدريد.



وأوضح فيرنانديز أن المغرب والسينغال باستطاعتهما التأهل للدور الموالي لما يتوفران عليه من لاعبين.