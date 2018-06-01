خاص: الناصري يوضح حقيقة تصريحاته في لقاء تواصلي بعد رمضان ﻿

نفى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أن يكون قد قصد بتصريحاته التي هدد فيها بكشف مجموعة من الأسرار، الإساءة لمسيرين سابقين بالنادي أو الجماهير.

شـــوف تيفي:



نفى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أن يكون قد قصد بتصريحاته التي هدد فيها بكشف مجموعة من الأسرار، الإساءة لمسيرين سابقين بالنادي أو الجماهير.



وأوضح الناصري لمقربيه أن بعض الأشخاص المحيطين به، يحاولون افتعال المشاكل والإيقاع بينه وبين مكونات النادي.



وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن رئيس الوداد سيعقد لقاء تواصلي بعد شهر رمضان سيوضح فيه مجموعة من الأمور، وسيعلن من خلاله عن تلبية بعض مطالب الجماهير الودادية، مبرزة في السياق نفسه أن فعاليات ودادية عابت على الناصري خرجاته الإعلامية الأخيرة مما جعله يحضر لعقد لقاء تواصلي لتوضيح الأمور.