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سار..قنوات عربية توجه ضربة موجعة لـ ''بي إن سبورت''وتعلن رسميا نقل مونديال روسيا مجانا

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 00:39 سار..قنوات عربية توجه ضربة موجعة لـ بي إن سبورتوتعلن رسميا نقل مونديال روسيا مجانا | سبور
سار..قنوات عربية توجه ضربة موجعة لـ ''بي إن سبورت''وتعلن رسميا نقل مونديال روسيا مجانا
أعلنت شبكة قنوات ''بي آوت كيو''، يوم أمس الإثنين، عرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، بالرغم من حصول شبكة قنوات ''beIN'' القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط.

''شوف تيفي''

أعلنت شبكة قنوات ''بي آوت كيو''، يوم أمس الإثنين، عرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، بالرغم من حصول شبكة قنوات ''beIN'' القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية فقد أكدت قنوات ''بي آوت كيو'' في بيان لها، يوم الاثنين 11 يونيو ، بأنها ملتزمة بنقل جميع مباريات كأس العالم في روسيا، وما يرافقها من استوديوهات تحليلية، وتغطيات مباشرة على أرض الميدان، عبر شبكة واسعة من مراسليها، الموجودين على الأراضي الروسية.

وأشارت قنوات ''بي آوت كيو'' في البيان، إلى ''تعرضها لمحاولات تشويش وتشويه مستميتة من جانب قنوات ''beIN'' القطرية، بحقها، وما تضمنته من ''مزاعم مثيرة للشفقة''، حول عدم بث بطولة ''مونديال روسيا''، رغم معرفتها التامة بأنها ستذيع المونديال وكل الدوريات العالمية بدون استثناء''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بين إن سبورت كأس العالم مونديال

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