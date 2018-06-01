 وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب '' ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة وسلامة الحليب ومشتقاته | اقتصاد

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة | بووز

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: ''دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة''

بالتفاصيل..قصة مول الكنز بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة) | مجتمع

بالتفاصيل..قصة ''مول الكنز'' بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة)

فيديو .. جديد استعدادات المنتخب الوطني بروسيا وملف مونديال 2026 أقل من 48 ساعة للحسم | بووز

فيديو .. جديد استعدادات المنتخب الوطني بروسيا وملف مونديال 2026 أقل من 48 ساعة للحسم

وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا | بوليتيك

وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب '' ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا''

فيديو .. ملخص مباراة بلجيكا وكوستاريكا 4-1 | بووز

فيديو .. ملخص مباراة بلجيكا وكوستاريكا 4-1

حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة أخنوش ارحل بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة ''أخنوش ارحل'' بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة

فيديو .. هكذا يستعد منتخب إيران لمواجهة المغرب التي يعتبرونها بمثابة نهائي | بووز

فيديو .. هكذا يستعد منتخب إيران لمواجهة المغرب التي يعتبرونها بمثابة نهائي

فيديو .. تقرير بين سبورت الرائع عن قرب إنتقال الفنان زياش إلى روما الإيطالي | بووز

فيديو .. تقرير بين سبورت الرائع عن قرب إنتقال الفنان زياش إلى روما الإيطالي

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب '' ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا''

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 00:04 وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا | بوليتيك
وداد ملحاف تقصف آنصار بوعشرين وتكتب '' ندوة تبييض جرائم المتهم وتسويد سمعة الضحايا''
علقت وداد ملحاف على لجنة الحقيقة والعدالة التي عقدت مساء السبت الماضي ندوة صحفية لها بأحد فنادق الرباط في تدوينة مطولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معتبرة أن المشاركين في الندوة

شوف تيفي

علقت وداد ملحاف على لجنة الحقيقة والعدالة التي عقدت مساء السبت الماضي ندوة صحفية لها بأحد فنادق الرباط في تدوينة مطولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معتبرة أن المشاركين في الندوة الذين يبحثون عن طهرانية بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر واهمون ويتحدثون بعيدا عن الفضيحة الأخلاقية لصديقهم ومضامين الملف الجنائي المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضافت وداد ملحاف إحدى المشتكيات في ملف بوعشرين قائلة : ''وكنت أعتقد (واهمة) بأن ساحة النضال لا تقاس بمقاييس الصحبة والانتماء الحزبي، وأن لجان البحث عن العدالة والحقيقة لا تبحث عن براءة طرف على حساب إدانة الطرف الآخر، كما أني كنت واهمة عندما ظننت بأن النضال في وطني هو مرادف للمصلحة العامة، وأنه غير قابل للشخصنة والتجزيء، إلى أن استفزتني شهادات من يملكون مقاليد ''الأصل التجاري للنضال'' على هامش مشاركتهم في ندوة البحث عن ''طهرانية'' بوعشرين''.

وتابعت في ذات التدوينة ''سمعت أن عالما أنثروبولوجيا يستدل على براءة المتهم باستيهامات شخصية وانطباعات باطنية (من البطن)، عندما قال ''إني أعرف المتهم، لقد حضرت عرسه وأكلت من وليمته وما شهدت عليه إلا من تنوير في الخلق ومواظبة على النسك''.

واسترسلت نفس المتحدثة : ''وطالعت تصريحا لأحد ''المصابيح الحزبية'' يفتي في القانون ويجزم بأن الشخص الظاهر في الأشرطة ليس هو صديقه بوعشرين، والحال أنه ليس محاميا ولم يحضر قط جلسات المحاكمة، التي كنت أواظب عليها منذ بدايتها! فكيف له أن يجزم بما لم يشاهده ولم يعاينه، والقول المأثور يقول '' ليس من شاهد كمن سمع''.

وتابعت مشيرة إلى قيدوم النقباء الذي حضر هو الآخر إلى جانب أنصار بوعشرين قائلة : ''ونقيب القدماء، أسقط تهمة الاتجار بالبشر عن المتهم بدعوى وجود الإرادة عند المستخدمات اللائي تم استغلالهن، فكيف يحضر الاستغلال وتحضر معه الإرادة ،والحال أنهما لا يجتمعان في الفعل والنتيجة؟ بل إن جرأة النقيب في الدفاع بلغت به حد رفض التكييف القانوني الذي جاء في صك الاتهام''، وأردفت '' وتصدّيا إعادة التكييف على أنه خيانة زوجية تسقط بسحب الشكاية من طرف زوجة بوعشرين!''.

واختتمت في توجيه الخطاب الى بنعمرو '' ما أروعك أستاذي عندما تتحدث عن عيب في الاختصاص النوعي للفرقة الوطنية، وعن حالات التلبس في الجرائم المنسوبة للمتهم بوعشرين، وكأن معلوماتك القانونية لم يتم تحيينها منذ سنوات الرصاص، رغم كل تلك المستجدات القانونية والتحولات السياسية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوعشرين وداد ملحاف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة أخنوش ارحل بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة ''أخنوش ارحل'' بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الحكومة تنتقد تقرير «هيومن رايتس وتش» حول مظاهرات جرادة | بوليتيك

الحكومة تنتقد تقرير «هيومن رايتس وتش» حول مظاهرات جرادة

تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها | بوليتيك

تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

في ليلة القدر..شاب ضرب مسن بطومبيلة و منين تخلع هرب بيه و تدخل بطولي لطبيب بالصدفة أنقد حياة المصاب بعدما تأخرات سيارة الإسعاف فكازا

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث وهاشنو وقع منين كتب الرمز | بــووز

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث وهاشنو وقع منين كتب الرمز

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف | فطور مع مشهور

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا

﻿

آخر المستجدات

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة وسلامة الحليب ومشتقاته | اقتصاد
منذ 44 دقيقة

بالموازاة مع المقاطعة..هذا ما كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص جودة

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة | بووز

بالفيديو..شاب يصدم وزير الصحة وسط مستشفى بتيفلت: ''دير راسك مواطن عادي وآجي على غفلة''

بالتفاصيل..قصة مول الكنز بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة) | مجتمع

بالتفاصيل..قصة ''مول الكنز'' بسرغينة من البداية إلى النهاية (التفاصيل الكاملة)

فيديو .. جديد استعدادات المنتخب الوطني بروسيا وملف مونديال 2026 أقل من 48 ساعة للحسم | بووز

فيديو .. جديد استعدادات المنتخب الوطني بروسيا وملف مونديال 2026 أقل من 48 ساعة للحسم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.