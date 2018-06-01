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حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة ''أخنوش ارحل'' بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 23:59 حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة أخنوش ارحل بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية | بوليتيك
حزب التجمع الوطني للأحرار يخرج ببلاغ ناري حول واقعة ''أخنوش ارحل'' بطنجة ويرفض إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه وعلى إثر التصرفات المشبوهة التي شهدتها مدينة طنجة يوم الخميس الماضي والمرتبطة بتجنيد أصوات محدودة والسعي في محاولة يائسة إلى تقديمها

''شوف تيفي''

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه وعلى إثر التصرفات المشبوهة التي شهدتها مدينة طنجة يوم الخميس الماضي والمرتبطة بتجنيد أصوات محدودة والسعي في محاولة يائسة إلى تقديمها على أنها شكل احتجاجي،وبالنظر لخطورة هذه السلوكات الغريبة عن القيم والأخلاق السياسية، رفضه لهذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة و المرفوضة والتي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسوية دنيئة ومقيتة، واعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتا رئيسيا وأساسيا من ثوابت الأمة وضامنا لإستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسوية.

 وأكد حزب الحمامة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، تسجيله بكل إكبار تضامن كافة الهياكل والمناضلات والمناضلين التجمعيين مع قيادتهم الحزبية، ويحيي عاليا نضجهم وتعبئتهم وانخراطهم القوي من أجل مواصلة العمل الميداني واليومي مع المواطنين لإنجاح مسار الثقة، مشددا على أن مثل هذه المناورات لن تنال من عزم التجمع وإرادته في المضي قدما خدمة للوطن والمواطنين.

وارتباطا بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، عبر الحزب عن قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، مؤكدا على أن المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية.

ودعا الحزب كافة القوى بالمغرب إلى إبداع مبادرات قوية وشجاعة من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة.

 

‫شوف تيفي

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