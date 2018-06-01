 عاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة شاب وسط البيضاء دهسته سيارةعاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة مسن وسط البيضاء دهسته سيارة ﻿
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عاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة شاب وسط البيضاء دهسته سيارةعاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة مسن وسط البيضاء دهسته سيارة

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 23:04 عاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة شاب وسط البيضاء دهسته سيارةعاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة مسن وسط البيضاء دهسته سيارة | حوادث و حقوق
عاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة شاب وسط البيضاء دهسته سيارةعاجل..بعد تأخر سيارة الإسعاف: طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة مسن وسط البيضاء دهسته سيارة
يعرف شارع مودي بوكيتا بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حركة غير عادية، حيث تجمع العديد من المواطنين، حول طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة سائق دراجة نارية، دهسته سيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

يعرف شارع مودي بوكيتا بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حركة غير عادية، حيث تجمع العديد من المواطنين، حول طبيب يقوم بعمل إنساني لإنقاذ حياة سائق دراجة نارية، دهسته سيارة خفيفة.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الطبيب وبسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف، قرر التدخل لمحاولة إنقاذ المسن الذي يصارع الموت، وذلك من خلال وضع "ضماضة" على رأسه.

وأكد المصدر ذاته أن المتواجدين بعين المكان، عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب تأخر سيارة الإسعاف بالرغم من اتصالهم للعديد من المرات بالوقاية المدنية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دراجة نارية سيارة خفيفة الطبيب

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