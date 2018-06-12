عاجل وبالصور..ليلة القدر: سيارة مجنونة دهست شابا وتركته بين الحياة والموت بالبيضاء ﻿

شهد شارع مودي بوكيتا بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، وقوع حادثة سير خطيرة، حيث دهست سيارة خفيفة تسير بسرعة، شابا على دراجة نارية، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى

"شوف تيفي"

شهد شارع مودي بوكيتا بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين 11 يونيو، وقوع حادثة سير خطيرة، حيث دهست سيارة خفيفة تسير بسرعة، شابا على دراجة نارية، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وأوضح مصدر مطلع ل"شوف تيفي" أن سائق السيارة وبعد ارتكابه للحادث، حاول الفرار من المكان إلا أن مجموعة من المواطنين، تمكنوا من إيقافه بعد مطاردته بالشارع المذكور.

وأكد المصدر ذاته أن المصاب ما يزال يصارع الموت بمكان الحادث، نظرا لتأخر سيارة الإسعاف لأكثر من الساعة بالرغم من قيام العديد من المواطنين بربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية.