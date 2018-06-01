عاجل و بالفيديو...اندلاع حريق مهول بمنزل عشوائي ضواحي أكادير ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الإثنين حريق جد مهول داخل منزل عشوائي بحي ''العرب'' بتكيوين ضواحي أكادير ما أدى لتحوله لكومة مشتعلة وسط هول ودهشة مجموعة من المواطنين الذين عاينوا الحادث.

شوف تيفي:أكادير

اندلع قبل قليل من يومه الإثنين حريق جد مهول داخل منزل عشوائي بحي "العرب" بتكيوين ضواحي أكادير ما أدى لتحوله لكومة مشتعلة وسط هول ودهشة مجموعة من المواطنين الذين عاينوا الحادث.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، أن المنزل المحترق عبارة عن براكة، يرجح أنها لأحد الأشخاص المشتغلين في جمع مخلفات الأزبال والمتلشيات "الميخالة".

وأضافت ذات المصادر، أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ ويجهل أسبابها، لتشرت في لحظة جد وجيزة بكل أرجاء البناية العشوائية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، وساهمت بقايا المتلاشيات وبعض الأدوات البلاستيكية التي كانت داخلها من حدة ألسنة اللهب، ولحسن الظ لم تخلف أي خسائر في الأرواح باستثناء خسائر مادية جسيمة لمالك البراكة، إذ تحولت كل السلع التي يختزنها إلى أكوام من الرماد.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بإخماذ ما تبقى من النيران، فيما تم فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.