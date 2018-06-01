مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول طوغولية بعدما تم ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب ثلاثة كيلوغرامات من مخدر

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول طوغولية بعدما تم ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو بالبرازيل، في انتظار العبور في نفس اليوم في اتجاه كوطونو عاصمة البنين، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق عن ضبط المخدرات المحجوزة معبأة بإحكام داخل الحقيبة التي تضم أمتعته الشخصية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.