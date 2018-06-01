الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى درس اليوم، بين يدي الملك، الأستاذ حسن عزوزي، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "التعاون بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية في مجال الحماية من فكر التطرف والإرهاب"، انطلاقا من قول الله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب".