داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين ﻿

تشهد جماعة الشاطئ الأبيض التابعة لإقليم كلميم واد نون حالة من التهجس والخوف في صفوف الفلاحين والكسابة بعد شيوع ظهور داء السعار الذي يضرب الإبل، وذلك جراء نفوق عشرات الناقات خلال الآونة الأخيرة.

شوف تيفي:كلميم

تشهد جماعة الشاطئ الأبيض التابعة لإقليم كلميم واد نون حالة من التهجس والخوف في صفوف الفلاحين والكسابة بعد شيوع ظهور داء السعار الذي يضرب الإبل، وذلك جراء نفوق عشرات الناقات خلال الآونة الأخيرة.



وحسب مصادر محلية فالداء انتشر بشكل سريع بين رؤوس الإبل في غياب تام لأي مقاربة ناجعة للتصدي له من طرف الجهات البيطرية والصحية، وهو ما جعل مجموعة من الكسابة بالكنطقة يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة إصابة قطعان إبلهم بهذا الوباء الفتاك ودق ناقوس الخطر مطالبين وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذ مورد رزقهم المهدد بالضياع والموت.

ومن جانبه أكد أحد أطر وزارة الصحة في تدوينة فيسبوكية أن هذه الوضعية الكارثية وبدون مبالغة ومع تزايد وتيرتها وأمام عجز مصالح المكتب الوطني السلامة الصحية والغذائية عن محاصرة هذه الآفة والذين كان لي تواصل دائم معهم و خرجة تحسيسية للكسابة، وأخذ عينات مخبرية أكدت وجود داء السعر، وأمام تراجع الكسابة عن التبليغ عن حالات السعار بعد ما تبين لهم عدم جدوى من ذلك في ظل غياب أي لقاح أو تدخل فوري يوقف نزيف الخسائر التي يتكبدونها.

وأضاف المتحدث في ذات التدوينة أن الأمر أصبح يستدعي إعلان حالة الطوارئ وتحرك كافة المصالح الإدارية المعنية و المنتخبة لبحث كافة السبل للحد من انتشار هذا الوباء و محاصرته و محاربة الذئاب المسعورة التي غزت المنطقة و تسببت في عشرات حالات الهجوم على المواطنين و المواشي قد تؤدي لا قدر الله الى ظهور حالة سعر في البشر اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. كما أن الأمر يستدعي ايجاد صيغ لمواكبة الكسابة المتضررين و حماية قطعانهم و تعويضهم”