فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان المغرب ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الإثنين 11 يونيو، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام محجبة، بأعمال سحر وشعوذة أمام باب مؤسسة تعليمية توجد بحي السلام بمدينة أكادير.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الإثنين 11 يونيو، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام محجبة، بأعمال سحر وشعوذة أمام باب مؤسسة تعليمية توجد بحي السلام بمدينة أكادير.

وأوضح شقيق صاحب المؤسسة التعليمية لـ "شوف تيفي" أن امراة مجهولة الهوية، أقدمت دقائق قبل آذان المغرب، على وضع مادة غريبة أمام باب المؤسسة، قبل أن تغادر المكان، مشيرا إلى أنها استغلت عدم تواجد المواطنين لحظات قبل الآذان لتقوم بأعمال السحر والشعوذة.

وأكد المتحدث أن شقيقه وبعد وقوفه على ما قامت به هذه السيدة من خلال تسجيلات المراقبة، سارع إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية، حتى يتم إيقافها، بعد التعرف على هويتها.