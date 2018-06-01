خطير...مختلة عقليا تحدث فوضى وفزعا داخل مسجد الكتبية بمراكش وتردد عبارات ممجدة لليهود ﻿

تسببت سيدة يرجح أنها مختلة عقليا في حالة من الهلع والخوف في صفوف المصليات بمسجد الكتبية بمدينة مراكش، وذلك باقتحامها للمسجد مساء أمس الأحد عقب صلاة التراويح.

شوف تيفي:مراكش

تسببت سيدة يرجح أنها مختلة عقليا في حالة من الهلع والخوف في صفوف المصليات بمسجد الكتبية بمدينة مراكش، وذلك باقتحامها للمسجد مساء أمس الأحد عقب صلاة التراويح.

وحسب مصادر محلية، فقد تفاجأت المصليات بمداهمة المسجد من طرف مختلة عقليا ترتدي ثيابا متسخة ودخولها في حالة هيستيرية وصراخ مرددة عبارات مشيدة باليهود وإسرائيل قبل أن تشرع في سب وشتم المسلمين وذلك بتوعدهم بأن مصيرهم سيكون نار جهنم وأن الجنة ستبقى محصورة ومفتوحة فقط لليهود.

وخلف هذا الحادث المثير في حالة من الهلع والفزع في صفوف المصليات اللواتي أخذت بعضهن في الهرولة ومغادرة المسجد خوفا على أرواحهن، قبل أن تتمكن بعض النساء من توقيف المقتحمة وإرغامها على الخروج بالقوة من فضاء المسجد.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن إلى عين المكان وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.