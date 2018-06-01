حصري.. ''مول الكنز '' المستوى ديالو الثالث إبتدائي..وها كيفاش جمع الناس وضحك عليهم فسرغينة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''مول كنز سرغينة''، يبلغ من العمر 30 سنة، يعمل كسائق سيارة أجرة بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، وهو متزوج وأب لطفل، وقد درس إلى غاية المستوى الثالث ابتدائي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''مول كنز سرغينة''، يبلغ من العمر 30 سنة، يعمل كسائق سيارة أجرة بمنطقة سرغينة التابعة لإقليم بولمان، وهو متزوج وأب لطفل، وقد درس إلى غاية المستوى الثالث ابتدائي.

وأوضح المصدر ذاته أن ''مول الكنز''، استطاع جمع آلاف الأشخاص، وأقنعهم بمشاركته في عملية الكنز، حيث كان يقوم بشكل يومي بزيارة أحد المساجد، مؤكدا للمصلين على أن ''حلما'' راوده، تأكد من خلاله بوجود كنز بالجبل.

وأبرز المصدر ذاته أن آلاف الأشخاص، حلوا بالجبل عند الساعة الخامسة صباحا، قبل أن يحل ''مول الكنز'' عند الساعة الثامنة، حيث عمد إلى كتابة شعار ''الله الوطن الملك'' بالجبل بواسطة ''الجبس''، وبعد فشله في العثور على ''الكنز''، قال إن مرض والدته، كان سببا عدم العثور على ''كنز الذهب والألماس''.