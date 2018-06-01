 بالفيديو..''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه ﻿
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بالفيديو..''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 18:09 بالفيديو..مول كنز سرغينة مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. والجهل جعل الناس يتبعوه | مجتمع
بالفيديو..''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه
أكد فؤاد بلمير الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، في تعليقه على واقعة ''مول كنز سرغينة'' والتي هزت الرأي العام بالمغرب، يومه الإثنين 11 يونيو، أن السبب الرئيسي والواقعي الذي دفع بآلاف الأشخاص إلى تصديق

''شوف تيفي''

أكد فؤاد بلمير الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، في تعليقه على واقعة ''مول كنز سرغينة'' والتي هزت الرأي العام بالمغرب، يومه الإثنين 11 يونيو، أن السبب الرئيسي والواقعي الذي دفع بآلاف الأشخاص إلى تصديق ''مول الكنز'' هو ''الجهل''.

وأوضح بلمير لـ ''شوف تيفي'' أن مسألة البحث عن الكنوز قديمة في المغرب، وهو أمر تم التأكد من صحته نظرا لتواجد مجموعة من الخرائط، إلا أن الإشكال الحقيقي هو غياب التفسير المادي، ما يدفع البعض بسبب ''الجهل'' وقلة الوعي، إلى اللجوء لوسائل خرافية وغيبية، قائلا: ''نحن نقدس الجهل..بل نمؤسسه في جميع مراحل التنشئة الاجتماعية..وبالتالي نبني إنسانا مغربيا على العموم لا يتوفر على النقل النقدي الذي يسمح بطرح السؤال وإخضاع كل شيء لسلطة العقل..''.

وأشار بلمير إلى أن بعض المغاربة في حاجة لتحسين وضعهم المادي، ولهذا فإنهم لا يعتمدون على العقل لفهم الإشكالات الواقعية، وبالتالي يصدقون أي مشعوذ ''ذكي'' له قدرة على التواصل من أجل الحصول على ما يرغبون به.

‫شوف تيفي

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