 تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها ﻿
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تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها | بوليتيك

تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها

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تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 18:06 تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها | بوليتيك
تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها
قررت وزارة الداخلية إطلاق دوائر وملحقات إدارية جديدة (قيادات) بحوالي 12 جماعة ترابية على الصعيد الوطني ومن بينها عدد من جماعات اشتوكة أيت بها والتي عرفت إضافة 4 قيادات وباشويتين.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

قررت وزارة الداخلية إطلاق دوائر وملحقات إدارية جديدة (قيادات) بحوالي 12 جماعة ترابية على الصعيد الوطني ومن بينها عدد من جماعات اشتوكة أيت بها والتي عرفت إضافة 4 قيادات وباشويتين.

وجاء هذا القرار الذي تم تداوله في المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 ماي الماضي وصدر في شكل مرسوم بالجريدة الرسمية مؤخرا لتعزيز مؤسسات وزارة الداخلية وتقريب الإدارة من المواطن بما تمليه ظرفية التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهد تطورا كبيرا بفعل النمو الديمغرافي الهائل.

وحدد المرسوم الذي وقعه الوزير "الفتيت" بالعطف، أسماء العمالات والأقاليم التي شملها إحداث الدوائر والقيادات الجديدة والتي جاءت على الشكل التالي: اشتوكة أيت بها والحسيمة والدريوش وسطات والقنيطرة وبولمان وآسفي وميدلت وسيدي إفني وطاطا.

وفيما يخص إقليم اشتوكة أيت بها، فيتم إحداث ملحقتين إداريتين بجماعة أيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التي ستشهد بدورها إطلاق نفس العدد وسيقوم عامل الإقليم بالبث في القرار وتنفيذه.

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شوف تيفي المغرب اشتوكة ايت بها إطلاق وزارة الداخلية قيادات دوائر إدارية جديدة

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