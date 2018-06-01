نجم المنتخب المغربي يغيب عن التداريب استعدادا لمواجهة إيران ﻿

غاب لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي ، يومه الأثنين عن تداريب النخبة الوطنية التي جرت بملعب شايكا، استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى من دور

شوف سبور

غاب لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي ، يومه الأثنين عن تداريب النخبة الوطنية التي جرت بملعب شايكا، استعدادا لمباراة المنتخب الإيراني ، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء غياب مدافع ريال مدريد الإسباني، بسبب شعوره بآلام على مستوى الكتف نتيجة إصابته في مباراة إستونيا الودية ، حيث من المرتقب أن يعود غدا لخوض التداريب بشكل عادي خصوصا وأن إصابته لا تدعو للقلق، علما أن الحصة التدريبية كانت مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية لمدة خمسة عشر دقيقة الأولى .

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويذكر أن منتخب الأسود سيجري مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة بالمنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد.