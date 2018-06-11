 معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...''صور '' ﻿
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معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...''صور ''

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 17:57 معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...صور | مجتمع
معطيات جد خطيرة ومثيرة عن واقعة استخراج الكنز ببولمان...''صور ''
على إثر انتشار فيديو مثير صباح اليوم يوثق لإقدام شخص يقال إنه مشعوذ على جمع آلالاف الناس بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان من أجل استخراج كنز قبل ليلة القدر.

شوف تيفي:بولمان

على إثر انتشار فيديو مثير صباح اليوم يوثق لإقدام شخص يقال إنه مشعوذ على جمع آلالاف الناس بمنطقة ''سرغينة'' بإقليم بولمان من أجل استخراج كنز قبل ليلة القدر.

أكدت مصادر خاصة أن الحادث انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعدما أخبر شاب ينحدر من ''سرغينة'' سكان المنطقة بأنه شاهد في منامه رؤيا بكون أحد الأماكن القريبة من الدوار مليئة بخزائن من الذهب والألماس في شاكلة كنز سيغني كل القبيلة بجميع سكانها لسنوات عديدة وأخبره جن التقى به أنه يتوجب عليه الحفر لاستخراجه قبل وصول ليلة القدر.
وأضافت ذات المصادر، أن رؤية الشاب نزلت على الساكنة كالصاعقة وقامت بالاحتشاد في طوابير بشرية فاقت 20 ألف شخص وشدوا الرحال نحو المكان الذي دلهم الشاب على تواجد ''خزنة الكنز'' به مع حملهم للمبشر بالرؤيا المزعومة فوق الأكتاف مرددين هتافات ''عاش الملك'' في خطوة جد مثيرة.

وبعد وصولهم للمكان أنزلوا الشاب، وقام هذا الأخير بإلقاء خطاب أمام نحو عشرين ألف شخص قادمين من مختلف المناطق في مشهد سريالي قبل أن ينخرط الكل في عملية الحفر والتي دامت حوالي 5 ساعات ظنا منهم أن رؤيا الشاب ستحقق وسيودعون الفقر والحاجة التي يعانون منها.

 

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شوف تيفي المغرب بولمان معطيات مثيرة واقعة استخراج الكنز مشعود رؤية جن

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