ترمضينة خايبة بزاف..معركة دموية بالسيوف بخنيفرة بين ستة شبان ﻿

شهدت زنقة وهران بمدينة خنيفرة، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع معركة دموية بين 6 شبان، تبادلوا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم ''سيوف''، ما تسبب في إصابة أحدهم بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت زنقة وهران بمدينة خنيفرة، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع معركة دموية بين 6 شبان، تبادلوا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم "سيوف"، ما تسبب في إصابة أحدهم بجروح جد خطيرة.

وحسب مصادر محلية فإن خمسة شبان، طاردوا شابا آخر بزنقة وهران، وانهالوا بالضرب عليه بواسطة الأسلحة البيضاء، بسبب عداوة امتدت لسنوات بينهم، مبرزة أن الضحية، أصيب في مناطق مختلفة من جسده بجروح بليغة.

وأشارت المصادر ذاتها أن سيارة للإسعاف، نقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خريبكة، لتلقي الإسعافات الضرورية، نظرا لخطورة الطعنات التي أصيب بها، خاصة على مستوى الرأس.