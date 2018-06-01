إقليم سيدي إفني وتيزنيت يتعززان بسدين جديدين تجنبا لأزمة ماء مستقبلية ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة أن مدينة تيزنيت وسيدي إفني ستتعزز بسدين مائيين ستعطى انطلاقة بنائهما خلال الأيام القادمة وذلك بكل من واد تيزرت بإقليم تيزنيت وواد بوفوس بسيدي إفني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي"، من مصادر خاصة أن مدينة تيزنيت وسيدي إفني ستتعزز بسدين مائيين ستعطى انطلاقة بنائهما خلال الأيام القادمة وذلك بكل من واد تيزرت بإقليم تيزنيت وواد بوفوس بسيدي إفني.

ويأتي هذان المشروعان الضخمان من أجل حماية المدينتين من الفيضانات وكذا لتوفير حاجيات ساكنتها من المياه الصالحة للشرب خاصة مع التزايد المهول على هذه المادة الحيوية في السنوات الأخيرة والتي جعلت مجموعة من الوسائل التقليدية من الآبار تشهد جفافا تاما علاوة على استنزاف الفرشة المائية، ما أضحى من الضرورة بمكان التفكير في تجميع مخزونات احتياطية من الماء عبر إطلاق سدين جديدين بالمدينتين.

وصدر قرار إحداث السدين بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية من خلال مرسوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يقضي بنزع الملكية من أجل إحداث سد "تيزرت" بإقليم تيزنيت وسد "أد بوفوس" بإقليم سيدي إفني، والذي وقعه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حقينة سد "تيزرت" الذي سيشيد بجماعة تاسريرت الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تيزنيت تبلغ حوالي 390000 متر مكعب ومساحة حوضه المائي 27.1 كيلومتر مربع، وبقيمة مالية مقدرة في حدود 21 مليون درهم.

في حين سيشيد سد "إد بوفوس" على واد تيكنيت بجماعة سيدي احسين أوعلي بغلاف مالي يقدر ب 26 مليون درهم، وتبلغ سعته 312 ألف متر مكعب .



وأوضحت ذات المصادر، أن بناء هاتين المنشأتين المائيتين يندرج في إطار توسيع قاعدة الولوج إلى الماء في إطار تعبئة الموارد المائية، وتحسين الظروف المعيشية والصحية للساكنة المحلية وفك العزلة عنها وحماية مدينتي سيدي إفني وتيزنيت من الفيضانات وتغذية الفرشة المائية وتوفير نقط ماء جديدة ،وفي إطار البرنامج الاستعجالي لحماية إقليم سيدي إفني من الفيضانات، والذي تم إعداده من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالماء.