سلسلة ''الدرب'' في أسفل سافلين وطاليس في موقف لا يُحسد عليه ﻿

بعد تكرار مهزلة الإنتاجات الرمضانية على القنوات التلفزية العمومية التي أثارت ضجة واسعة، أصبحت الغشاوة تزول شيئا فشيئا عن عيون العديد من المتتبعين والرداءة تطفو إلى السطح لينقلبوا 180 درجة عن

شوف تيفي:

بعد تكرار مهزلة الإنتاجات الرمضانية على القنوات التلفزية العمومية التي أثارت ضجة واسعة، أصبحت الغشاوة تزول شيئا فشيئا عن عيون العديد من المتتبعين والرداءة تطفو إلى السطح لينقلبوا 180 درجة عن سيتكوم ''الدرب'' الذي تبثة القناة الأولى، خاصة أن توالي الحلقات أكد ضعف السلسة إبداعيا وافتقارها لسيناريو جيد وأداء في المستوى بعد أن اختار منسق'' الكاستينغ والمشرف العام على الإدارة الفنية عبد العالي لمهر الملقب ''بطاليس'' فرض تصوره لطريقة ظهور بعض أعضاء فرقة إيموراجي.. وهي الطريقة التي حددها لهم مسبقا وساهمت في تنميطهم وقتل حريتهم في الإبداع والتمثيل، والنتيجة أن السلسة ''تبرقات'' وطارت بركتها، ولم يعد يتابعها المشاهدون على شاشة التلفاز كما في الحلقات الأولى، حيث نزلت نزولا مدويا على قناة اليوتوب، ولم تعد تغري مستخدمي الأنترنت بالمتابعة، وكان من أثر ذلك مشاهدات لا تتعدى مائة ألف مشاهد بقليل للحلقات الأخيرة من سلسلة ''الدرب''، في المقابل نجد سلسلة ''كبور ولحبيب 2'' في الحلقة الأخيرة قد ناهزت مليون مشاهدة على اليوتوب.. هذا يؤكد حسب مصدر فني أن ذكاء المغاربة لا يمكن خداعه، ولا يمكن تمرير عمل ''رديء'' بطرق الإشهار والدعاية فقط، في ظل غياب مقومات عمل في المستوى المطلوب، وهي خسارة مادية ومعنوية كبيرة في وقت الدروة، تعكس أزمة إبداع أو أزمة طاليس مع أعضاء فرقته وجمهوره المتتبع لأعماله ''هادشي اللي عطا الله''...