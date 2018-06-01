المغرب ثاني دولة في سرعة الإنترنت على مستوى شمال إفريقيا ﻿

احتل المغرب الرتبة الثانية على صعيد شمال إفريقيا من حيث سرعة شبكات الإنترنيت للجيل الثالت والرابع ، وذلك في التصنيف الشهري للمؤشر العالمي لسرعة الانترنيت ، واحتل بذلك المرتبة 72 عالميا من أصل 125

شوف تيفي

احتل المغرب الرتبة الثانية على صعيد شمال إفريقيا من حيث سرعة شبكات الإنترنيت للجيل الثالت والرابع ، وذلك في التصنيف الشهري للمؤشر العالمي لسرعة الانترنيت ، واحتل بذلك المرتبة 72 عالميا من أصل 125 دولة ، متقدما بذلك درجتين مقارنة مع تصنيف الشهر الماضي .

كما كشف تقرير موقع "سبيد تست"، الذي يعتبر مرجعا في معيار تدفق الانترنت وسرعتها في العالم، عن تراجع المغرب بدرجتين في المؤشر الخاص بسرعة الانترنت ذات النطاق العريض، وأصبح بذلك يحتل المرتبة الثامنة عربيا، و98 عالميا بين 135 دولة شملها التصنيف.