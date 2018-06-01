الطليعة يستنكر الاعتداء الذي كان ضحيته كاتب شبيبته في العرائش ﻿

استنكرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ما وصفته بـ '' الاعتداء الشنيع'' الذي تعرض له ''منير بوملوي''، كاتب الشبيبة الطليعية، بالعرائش، يوم الجمعة المنصرم، '' في بلاغ توصلت ''شوف تيفي''

شوف تيفي

استنكرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ما وصفته بـ " الاعتداء الشنيع" الذي تعرض له "منير بوملوي"، كاتب الشبيبة الطليعية، بالعرائش، يوم الجمعة المنصرم، " في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بسبب تأدية مهامه النضالية والحقوقية في فضح لوبي نهب الرمال بالصوت والصورة".

واعتبر حزب " الطليعة" أن الاعتداء الذي كان بوملوي ضحية له "يستهدف الإجهاز على حياة رفيقنا "، مطالبا في بلاغ له السلطات المحلية "بفتح تحقيق جدي ونزيه للكشف عن الجهات المدبرة والمتواطئة والمنفذة لهذه الجريمة النكراء أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتقديمهم للمحاكمة "، وفق تعبير البلاغ.

وأوضحت الكتابة الوطنية للحزب المذكور أن تحتفظ بحق الحزب في مقاضاة الجناة، وأكدت في نفس الوقت أن « مختلف الاعتداءات والمضايقات والمناورات لن تثني مناضلاته ومناضليه عن تأدية مهامهم النضالية والحقوقية والجمعوية في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمساءلتهم ومحاسبتهم »، على حد تعبير ذات البلاغ.