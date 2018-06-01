جماهير ليفربول الإنجليزي تطالب إدارة فريقها بالتعاقد مع زياش ﻿

شوف سبور
عبرت جماهير ليفربول الإنجليزي عن رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، أن جماهير الفريق الإنجليزي، اختارت نجم أياكس الهولندي، لتعويض نبيل فقير نجم أولمبيك ليون الفرنسي، الذي كان قريبا من الانضمام إلى "الريدز"، خصوصا و أن زياش يزخر بمؤهلات تقنية و بدنية كبيرة تؤهله باللعب في صفوف ليفربول.
ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، علما أنه سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.