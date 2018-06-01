جماهير ليفربول الإنجليزي تطالب إدارة فريقها بالتعاقد مع زياش ﻿

عبرت جماهير ليفربول الإنجليزي عن رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوف سبور

عبرت جماهير ليفربول الإنجليزي عن رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، أن جماهير الفريق الإنجليزي، اختارت نجم أياكس الهولندي، لتعويض نبيل فقير نجم أولمبيك ليون الفرنسي، الذي كان قريبا من الانضمام إلى "الريدز"، خصوصا و أن زياش يزخر بمؤهلات تقنية و بدنية كبيرة تؤهله باللعب في صفوف ليفربول.

ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، علما أنه سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.