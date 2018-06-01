فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر احتجاج ركاب حافلة للنقل العمومي على مراقب تذاكر بعد اتهامه بالاعتداء على طفل لا يتوفر على تذكرة.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر احتجاج ركاب حافلة للنقل العمومي على مراقب تذاكر بعد اتهامه بالاعتداء على طفل لا يتوفر على تذكرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس بالخط رقم 4 التابع لشركة "نقل المدينة"، حيث قام مراقب تذاكر بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، بسبب عدم توفره على تذكرة، ما دفع بالعشرات إلى الاحتجاج.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 11 ثانية، لحظة دخول مراقب التذاكر في جدال حاد مع الركاب المحتجين على طريقته في التعامل مع الطفل، حيث عمد حسب ناشري الفيديو إلى سب وقذف بعض الركاب.