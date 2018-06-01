 فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء | حوادث و حقوق

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين | حوادث و حقوق

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان

الحكومة تنتقد تقرير «هيومن رايتس وتش» حول مظاهرات جرادة | بوليتيك

الحكومة تنتقد تقرير «هيومن رايتس وتش» حول مظاهرات جرادة

خطير...مختلة عقليا تحدث فوضى وفزعا داخل مسجد الكتبية بمراكش وتردد عبارات ممجدة لليهود | حوادث و حقوق

خطير...مختلة عقليا تحدث فوضى وفزعا داخل مسجد الكتبية بمراكش وتردد عبارات ممجدة لليهود

حصري.. مول الكنز المستوى ديالو الثالث إبتدائي..وها كيفاش جمع الناس وضحك عليهم فسرغينة | مجتمع

حصري.. ''مول الكنز '' المستوى ديالو الثالث إبتدائي..وها كيفاش جمع الناس وضحك عليهم فسرغينة

بالفيديو..مول كنز سرغينة مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. والجهل جعل الناس يتبعوه | مجتمع

بالفيديو..''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه

تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها | بوليتيك

تقريب الإدارة من المواطن يدفع وزارة الداخلية لإطلاق قيادات ودوائر إدارية جديدة باشتوكة أيت بها

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء

بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 17:32 فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك..كونترول حكر على طفل ما عندوش تذكرة..شوفو شنو دارو ليه الركاب وسط الطوبيس بالبيضاء
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر احتجاج ركاب حافلة للنقل العمومي على مراقب تذاكر بعد اتهامه بالاعتداء على طفل لا يتوفر على تذكرة.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 11 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر احتجاج ركاب حافلة للنقل العمومي على مراقب تذاكر بعد اتهامه بالاعتداء على طفل لا يتوفر على تذكرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس بالخط رقم 4 التابع لشركة "نقل المدينة"، حيث قام مراقب تذاكر بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، بسبب عدم توفره على تذكرة، ما دفع بالعشرات إلى الاحتجاج.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 11 ثانية، لحظة دخول مراقب التذاكر في جدال حاد مع الركاب المحتجين على طريقته في التعامل مع الطفل، حيث عمد حسب ناشري الفيديو إلى سب وقذف بعض الركاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حافلة ركاب البيضاء مراقب تذاكر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء | حوادث و حقوق

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين | حوادث و حقوق

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان المغرب

خطير...مختلة عقليا تحدث فوضى وفزعا داخل مسجد الكتبية بمراكش وتردد عبارات ممجدة لليهود | حوادث و حقوق

خطير...مختلة عقليا تحدث فوضى وفزعا داخل مسجد الكتبية بمراكش وتردد عبارات ممجدة لليهود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف | فطور مع مشهور
منذ 20 دقيقة

فطــور مع مشهور ..لأول مرة في منزل عادل الميلودي..أسرار خاصة:أنا ماشي منافق / منين كترشق ليا كندخل الكوزينة وكنقول اللعابة ديال الرجاء ينساحبو كاملين من الفريق و الدوزيم حكراتني بزاف

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..حكاية مؤثرة لشاب مغربي كيبيع الديطاي و هاشنو وقع ليه منين دخل السياسة مع حزب التقدم و الاشتراكية فكازا

نداء جد مؤثر..عندها 2 وليدات و كتعاني من السرطان ..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر..عندها 2 وليدات و كتعاني من السرطان ..لأصحاب القلوب الرحيمة

مول كنز سرغينة مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. والجهل جعل الناس يتبعوه | تسجيلات صوتية

''مول كنز سرغينة'' مشعوذ يتوفر على قدرة وذكاء تواصلي.. و''الجهل'' جعل الناس يتبعوه

﻿

آخر المستجدات

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 35 دقيقة

مثير...رجال الحموشي شدو مواطن فرنسي عندو كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين | حوادث و حقوق

داء السعار يفتك بالإبل بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم ويستنفر الكسابة والفلاحين

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..قبل ليلة القدر: الكاميرا حصلات محجبة كتدير السحور والشعوذة بمدينة أكادير قبل آذان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.