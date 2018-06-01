إيقاف أربعيني يتاجر في المخدرات بالناظور ﻿

تمكنت شرطة ميناء بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور مساء يوم أمس الأحد 10 يونيو 2018، من توقيف شخص في الأربعينات من العمر في حالة تلبس بقضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، حسب

شوف تيفي

تمكنت شرطة ميناء بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور مساء يوم أمس الأحد 10 يونيو 2018، من توقيف شخص في الأربعينات من العمر في حالة تلبس بقضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه.

وقد جرى توقيف المشتبه به أثناء عملية العبور نحو أوروبا، يضيف البلاغ، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة صفائح من مخدر الشيرا تزن 950 غراما كانت مخبأة بعناية داخل حقيبة يدوية بغاية تهريبها.

وقد تمت إحالة المشتبه به على الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد بقية الامتدادات المحتملة للقضية للكشف عن جميع المتورطين فيها.